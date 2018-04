Ricette della Rezdora | Biscotti con lo zabaione alla Malvasia

Biscotti con lo zabaione alla Malvasia

Biscotti con lo zabaione alla Malvasia di ParmaDifficoltà: difficile

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: per i biscotti: 100 g di fecola di patate, 100 g di farina “00”, 180 g di zucchero al velo, 6 uova, scorza di limone grattugiata. Per lo zabaione: 5 rossi d’uovo, 2 dl di Malvasia di Parma, 100 g di zucchero. Dosi per 10 persone.

PROCEDIMENTO. Iniziate avorando i rossi d'uovo con lo zucchero, quindi aggiungete la parte chiara dell'uovo che avrete montato a neve, per poi aggiungere la farina setacciata con la scorza di limone. Procedete col mescolare il tutto, ricordandovi che i movimenti devono essere sempre dall'alto verso il basso. Imburrate e infarinate degli stampini mono porzione con il buco al centro e riempite il composto.

Infornate i biscotti in forno pre-riscaldato a 170°C e cuoceteli per un quarto d'ora, e mentre attendete potete procedere con la preparazione dello zabaione: ponete i tuorli, la Malvasia e lo zucchero in una bastardella semisferica di acciaio e montate il tutt grazie ad una frusta a bagnomaria. Una volta cotti i biscotti, poneteli su un piatto con vicino lo zabaione ben caldo e servite il tutto.