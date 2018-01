Ricette della Rezdora | La bomba di riso emiliana

INGREDIENTI. Per sei 6 persone. Gli ingredienti per il ragù: 200 g di marzo, 150 g di maiale, mezza salsiccia, 80 g di funghi porcini secchi, passata di pomodoro, 1 cipolla, vino bianco e olio q.b. Gli ingredienti per la bomba: 500 g di riso, 200 g di prosciutto cotto, 100 g di formaggio dolce, 200 g di panna, 1 mozzarella, parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di burro.

PROCEDIMENTO. Iniziate dal ragù, oovvero fate soffriggere la cipolla tritata con olio d'oliva in una pentola, e una volta imbiondita aggiungete la carne macinata e fatele prendere colore. Prendete un mezzo bicchiere di vino secco e fate sfumare il composto grazie all'alcool, aggiungendo poi sale e pepe nella quantità più giusta per voi. Aggiungete la passata di pomodoro e concludete tirando il ragù con il brodo vegetale. Infine dovete aggiungere i funghi e cuocere il ragù per 30 minuti.

Ora passate alla bomba, ovvero prendete uno stampo da forno alto e con il buco al centro, imburratelo e foderatelo con fette di formaggio alla base. Quindi cuocete il riso in acqua salata e scoaltelo a metà cottura per circa 8-9 minuti. Condite il riso con mozzarella, parmigiano reggiano, burro e panna, e amalgamate ilt utto. Versate il composto di riso nello stampo da forno e coprite la parte upeiore con fette di prosciutto cotto. E ancora sopra con un foglio di alluminio e mettete a cuocere a bagnomaria nel forno pre-riscaldato la bomba a 180°C per 25 minuti.