Ricette della Rezdora | Brazadel da acqua reggiano

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 g di farina 00; 200 g di strutto; 200 g di zucchero; 4 uova; 1 bicchierino di anice; 1 bustina di lievito per dolci; la buccia grattugiata di un limone.

PROCEDIMENTO. E' tradizione reggiana inzuppare questo dolce nel Lambrusco o nel bianco di Scandiano. Per prepararlo bisogna iniziare lavorando farina, zucchero, buccia grattugiata del limone, strutto, lievito e un bicchiere di anice, quindi procede ad impastare il tutto aggiungendo le uova, per ottenere un composto sodo e omogeneo. Avvolgete il composto in una pellicola per alimenti e fatelo riposare in frigorifero per 60 minuti, quindi, con il mattarello, stendetelo finché non avrà uno spessore di 3-4 mm. Ora potete o darci una forma bizzarra (serpente) oppure ricavarvi delle forme rotonde aiutandovi con una tazza da colazione per il bordo esterno e il bicchierino di un liquore per il bordo interno. Mettete i biscotti su una teglia foderata con carta da forno e cuocete a 160°C per 12 minuti. Una volta che avrà preso colore tiratelo fuori e spolverizzatelo con zucchero a velo.