Ricette della Rezdora | Le bugie ripiene

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di farina, 40 g di zucchero, 1 uovo, 25 g di burro fuso, la buccia d'arancia grattugiata, 100 g di nutella, un pizzo di sale, latte q.b.

PROCEDIMENTO. Per iniziare inserite all'interno di una ciotola zucchero, farina, uovo, buccia d'arancia grattugiata, pizzico di sale e burro fuso, quindi lavorate il tutto finché non otterrete un composto omogeneo che andrete ad avvolgerea all'interno di una pellicola.

Lasciate riposare il composto per 30 minuti e una volta trascorso il tempo procedete e stendere l'impasto con il mattarello o se preferite con la macchina, ottenendo una pasta spessa 1 millimetro.

Tagliate l'impasto in tanti rettangoli e aggiungete su ognuno di loro un po' di Nutella, inoltre spennellate con un po' di latte i bordi e lo spazio che non è stato coperto con la Nutella. Chiudete le bugie e friggetele in olio abbondante di semi ben caldo, infine asciugatele dall'olio in eccesso.