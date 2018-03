Ricette della Rezdora | Cappellacci con marmellata e pesche

INGREDIENTI. Gli ingredienti per la pasta sono: 500 g di farina, 200 g di zucchero, 100 g di burro, 2 uova, vino bianco, sale. Gli ingredienti per il ripieno sono: 1 vasetto di marmellata di pesche, 30 g di cacao, 30 g di uva sultanina.

PROCEDIMENTO. Scegliete come luogo dove lavorare la spianatoia della vostra cucina. Su di essa mettete la farina formando la famosa fontana e aggiungendo lo zucchero. Al centro della fontana ponete le uova, il burro che avete ammorbidito e un pizzico di sale. Ora procedete ad impastare ricordandovi ogni tanto di aggiungere del vino bianco così che rimanga sempre morbido il composto.

Una volta pronto l'impasto procedete tirando la sfoglia in modo che però non sia troppo sottile. Prendete una tazza da colazione e ricavate dei cerchi grandi, su cui andate a disporre la marmellata insieme uvetta sultanina e cacao in polvere. Ora chiudete il tortello a triangolo usando le dita per premere sui bordi così che non si apra e date la forma del cappelletto. In alternativa, chiudete il tortello a metà.

È il momento di friggerli in olio bollente, 5 o 6 alla volta, non di più. Una volta fritti posateli sulla carta da cucina così da asciugarli dall'olio in eccesso e quindi spolverizzateli con lo zucchero a velo.