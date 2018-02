Ricette della Rezdora | I cappelletti

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 100 gr di polpa di suino, 100 gr di petti di pollo, 100 gr di goletta, 100 gr di polpa di vitello, 100 gr di salame da pentola, 200 gr di parmigiano grattato, 1 uovo, noce moscata, sale, olio di oliva. Per la sfoglia: gr 500 di farina e 5 uova.

PROCEDIMENTO. Iniziate facendo rosolare un po' di olio in un tegame insieme a vari tipi ci carne, che avrete tritato, insieme a noce moscata, parmigiano, uovo e sale. Amalgamate il tutto finche' non otterete un impasto omogeneo e consiste ma morbido, quindi lasciatelo riposare per far amalgamare al meglio gli ingredienti.

Passate ora alla sfoglia, tirandola ottenendo uno spessore di 2 mm, quindi tagliatela a quadretti di 2-3 cm per lato, poi unite le punte non contigue della pasta, per ottenere un triangolo ripieno le cui punte libere si saldano nuovamente. Versare i cappelletti in un buon brodo di carne e portare a ebollizione per 10 minuti.