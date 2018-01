Ricette della Rezdora | Le Chizze reggiane

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 g di farina, 250 g di parmigiano reggiano, 40 g di burro, 20 g di olio extravergine, lievito in polvere, olio extravergine d'oliva, olio di arachide, sale q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate impastando la farina con l'olio extravergine, il burro, il lievito e 200 g di acqua a temperatura ambiente. Ora formate una palla di pasta e mettetela in una ciotola, quindi sigillatela con una pellicola e lasciatela riposare 1 ora. Procedete stendendo la pasta in modo da avere uno spessore di 2 mm. Quindi ritaglia 25 rettangoli di 12 x cm e sulla metà ponete le scaglie di parmiginao. Piegate le chizze e metà e sigillatele ai bordi, quindi friggetele in olio di arachide bollente a 180°C per 3 minuti. Una volta pronte procedete a scolarle su carta da cucina, spolverizzatele a piacere con sale servitele ancora calde.