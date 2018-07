Ricette della Rezdora | Ciambella con uvetta

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 250 g farina, 150 g fecola, 200 g burro, 200 g zucchero, 100 g uvetta sultanina, 3 tuorli, 1 bustina lievito e sale q.b.

PROCEDIMENTO. Prendete la farina, lo zucchero, il burro, la fecola e un pizzico di sale, lavorete grli ingredienti ed ottenete il primo impasto a cui andrete ad aggiungere il lievito. E' il momento di inserire i tuorli ricordando di inserirne uno alla volta, se tuttavia essi dovessero rendere l'impasto eccessivamente duro, potete aggiungere anche qualche albume. Ora preparate l'uvetta ammorbidendola in acqua tiepida e strizzandola per bene, quindi inseritela all'interno dell'impasto, che andrete a disporre in una tortiera con il foro centrale, imburrandola e infarinandola, ed infine cuocete la ciambella in forno preriscaldato a 90°C per 60 minuti.