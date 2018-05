Ricette della Rezdora | Le cipolline sott'olio

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: cipolline bianche (o gialle, o rosse) in quantità a piacere, olio di semi di girasole q.b., aceto di vino bianco q.b., sale grosso q.b..

PROCEDIMENTO. Iniziate pelando le cipolline e mettetele in una bacinella, quindi ricopritele con il sale. Fate passare mezza giornata (12 ore) e versate l'aceto su di essere fino a ricoprirle. Attendete altre 12 ore e procedete a scolarle, quindi sistematele in vasetti di vetro e ricopritele con l'olio così che rimangano morbide il giusto. Vi ricordiamo di conserverale sempre in vasetti di vetro e sempre al buio. Per consumarle potete farlo subito dopo le 24 ore di lavorazione, oppure attendere mesi o anni.