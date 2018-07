Ricette della Rezdora | Il coniglio alla reggiana

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 4 persone sono: 1 coniglio da circa 1 kg, 100 g di lardo, 50 g di burro, 2 cipolle piuttosto grandi, 1 spicchio d'aglio, 1 cucchiaio da cucina di concentrato di pomodoro, q.b. prezzemolo, metà vino bianco, q.b. olio extravergine d'oliva, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Prendete il coniglio e dividetelo in 12 pezzi, quindi lavate ogni parte e mettetelo in una cassereuola procedendo ad insaporirlo con il sale. Coprite il coniglio per dieci minuti e lasciate che la carne si privi dell'acqua in eccesso. Passate a lavorare le verdure, ovvero tagliate le cipolle a fettine sottili e fatele rosolare con olio, burro e lardo in una casserruola.

Procedete aggiungendo i pezzi di coniglio aumentando la fiamma e sfmuandolo con metà biccihere di vino bianco secco. Lasciate cuocere il coniglio finché non sarà dorato, infine aggiungete un cucchiaio di concentrato di pomodoro. E' il momento di abbassare la fiamma e lasciate cuocere per altri 30 minuti. Mentre attendete tritate uno spicchio d'aglio e il prezzemolo e cospargete il coniglio in questa mezz'ora così che prenda il sapore.