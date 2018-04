Ricette della Rezdora | Cotolette in umido

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 g di lombo di maiale, pane grattato q.b., noce moscata, 2 uova, 3 cucchiai di conserva di pomodoro q.b., olio di semi, parmigiano grattugiato.

PROCEDIMENTO. Prendete il lombo di maiale e tagliatelo a fette sottili, quindi impanatele con uova sbattute, noce moscata sale e pane. Procedete ora con la frittura in padella e una volta sistemate le cotolette fritte in un tegame grande, procedere col versare l'olio di semi. Coprire il tutto con acqua mescolata con la conserva di pomodoro. Fatele sobbollire per 30 minuti controllando che non attacchino, e la cottura sarà terminata una volta che sarà finita l'acqua nella pentola. Prima di spegnere, spolverizzate con parmigiano grattugiato.