Ricette della Rezdora | Crema di mortadella

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 4 persone sono: 300 g di mortadella di Bologna, 100 g di ricotta fresca, 10 g di parmigiano-reggiano, 1 cucchiaio di panna fresca.

PROCEDIMENTO. La ricetta della crema di mortadella è molto semplice. Iniziate taglinado la mortadella a cubetti, quindi inseriteli all'interno di un mixer aggiungendo la ricotta e il parmigiano reggiano che avete grattugiato. Frullate gli ingredienti finché non otterrete un composto liquido e omogeneo. Una volta pronto unite la panna e tornate a frullare finché il composto non avrà preso una densità maggiore. Infine, potrete spalmare la crema su crostini, tartine o perché no su crescentine.