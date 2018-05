Ricette della Rezdora | Crocchette di patate

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 300 g di farina, 300 g di patate lesse, 30 g di lievito di birra, 1 uovo, sale quanto basta, una noce di burro, e, se necessario, un po’ di latte.

PROCEDIMENTO. Iniziate mettendo sul tagliere i vari ingredienti e mettetli tutti insieme così che diventi un impasto omogeneo. Una volta ottenuto ciò formate dei rotolini di pasta lunghi e tagliateli a pezzettini stando attenti a non appiattirli. Lasciateli lievitare coperti da un telo e proseguite friggendoli in olio semi bollente. Per concludere tagliate a metà le crocchette che avrete ottento e farcitele con ciò che volete, per esempio del prosciutto crudo o del formaggio.