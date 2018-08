Ricette della Rezdora | Crostini con mousse di salmone

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 100 g di salmone, 200 g di robiola, 50 ml di panna, 4 fette di pane tostato, scorza di limone qb, erba cipollina, sale, pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Prendete il salmone affumicato e unitelo nel mixer con la panna, l'erba cipollina tagiata a pezzettini e la robiola, insiema a sale e pepe q.b., quindi procedete a frullare il tutto ottenendo una crema omogenea e densa. Inserite la mousse in una ciotola e coprite con la pellicola alimentare, poi inseritela in frigorifero per 60 minuti.

Una volta che sarà trascorso il tempo, tagliate il pane tostato così da ricavarne tanti quadratini, quindi prendete una sac à poche con bocchetta liscia da 15 mm e disponete la mousse come un ciuffo sui crostini.