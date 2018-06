Ricette della Rezdora | Curzul allo scalogno

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 4 persone per la sfoglia sono 400 g di farina e 4 uova, mentre il sugo serviranno 800 g di scalogno e 800 g di pelati.

PROCEDIMENTO. Iniziate impastando insieme uova e farina, formato l'impasto tiratelo rendendolo sottile il giusto, senza esagerare, e procedete a tagliarlo a tagliolini spessi, ovvero i famosi "curzul". Passate ora alla preparazione dello scalogno, facendolo appassire lentamente e aggiungendo un filo d'olio extravergine. Potete far bollire l'acqua, mentre aggiungete al sugno i pelati che avrete passato al passaverdure oppure un sugo di pomodoro preparato in precedenza, con sale e pepe. Buttate la pasta e intanto cuocete il sugo stando attenti che non si attacchi, aggiungendo in tal caso un po' di olio. Cotti i curzul scolateli ed immergeteli nel sugo che avete preparato, quindi impiattateli con un po' di parmigiano reggiano grattugiato.