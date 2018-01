Ricette della Rezdora | L'erbazzone secondo la tradizione

INGREDIENTI. Gli ingredienti per il ripieno sono: 1,5 Kg di spinaci, 1 mazzo di cipollotti, 60 g di lardo di prosciutto, 50 g di burro, una manciata di prezzemolo, 4 cucchiai di olio, 4 manciate di parmigiano reggiano grattugiato, 2 spicchi d'aglio, sale e pepe q.b. Gli ingredienti per la pasta sono: 200 g di farina, 2 cucchiai di olio, 1 noce di strutto, acqua tiepida q.b., sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate sciogliendo il lardo di prosciutto in un pentolino sul fuoco insieme a cipollotti e aglio schiacciato, che avrete tritato insieme ai gambi. Ora aggiungete il burro e l'olio, e una volta che i cipollotti saranno appassiti senza bruciacchiarsi. Ora prendete gli spinaci, lessateli, strizzateli e aggiungeteli ai cipollotti, e insaporite il tutto con sale e pepe. Una volta che il composto sarà raffreddato, togliete l'aglio, e potete aggiungere il prezzemolo tritato insieme al parmigiano reggiano.

E' il momento di preparare la pasta, unite farina, olio, noce di strutto e un po' di acqua tiepida, impastate il tutto e lasciate riposare l'impasto per 30 minuti. Quindi prendetelo e dividetelo in due parti. Prendete una metà, tiratela e adagiatevi sopra il pesto, quindi tirate l'altra parte più sottile della prima e ponetela sopra la prima. Ora stringete le due estremità, bucherellatela e infornatela a 200°C per 30 minuti. Una volta conclusa la cottura concludete il tutto ungendo la superficie con un pezzo di lardo.