Ricette della Rezdora | Erbazzone tradizionale

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 kg di spinaci, 50 g di lardo, 7 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, un mazzo di cipollotti, una noce abbondante di strutto, 300 g di farina, sale e pepe.

PROCEDIMENTO. Prendete farina, sale, strutto e acqua e lavorateli insieme ottenendo l'impasto che sarà da far riposare 30 minuti. Nel mentre che attendete lo scadere del tempo passate a lavorare pancetta, aglio e cipollotti che saranno da far rosolare insieme, una volta pronti aggiungete gli spinaci e attendente che l'acqua rimasta evapori, infine aggiungete sale e pepe nelle quantità che preferite.

Lasciate raffrezzare il ripieno e una volta pronto aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato, quindi prendete la pasta e dividetela in due parti, la prima sarà la base e la seconda la copertura. Ponete la prima metà come base nella placca da forno e poi aggiungete il contenuto, per porre infine la copertura, a cui andrete a formare delle grinze con la pasta e punzecchiare.

Cuocete l'erbazzone per 200°C per 30 minuti e conclusa la cottura ungete la superficie con olio abbonandante o con il lardo in stato liquido.