Ricette della Rezdora | Farfalle allo speck, radicchio e noci

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 360 g di pasta formato farfalle, 1 scalogno affettato finissimo, 120 g di speck a cubetti, 1 cespo di radicchio tondo tagliato a striscioline, 2 cucchiai di olio, sale q.b.,10 noci tritate grossolanamente.

PROCEDIMENTO. Fate bollire l'acqua in una pentola per cuocere le farfalle, e mentre bolle preparate la padella, con un filo d'olio e lo scalogno affettato finissimo, dove andrete a cuocere il condimento alla pasta. Dentro la padella inserite prima di tutto lo speck tagliato a striscioline o a dadini, fate cuocere per un paio di minuti finchè non sarà cotto e di colore più scuro, quindi procedete a tagliare il radicchio, prima privandolo della parte bianca e poi riducendo la parte viola in fette molto sottili. Inserite anche il radicchio nella pentola e intanto buttate giù le farfalle. Fate cuocere radicchio e speck finché non saranno pronti, ricordandovi di mescolare di tanto in tanto così che non si attacchino. Una volta cotte le farfalle, scoaltele e mettetele nella padella con il condimento. E' il momento di impiattare ricordandovi di aggiungere le noci tritate grossolanamente.