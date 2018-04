Ricette della Rezdora | Fichi in composta

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 kg di fichi, 300 g di zucchero, 1 stecca di vaniglia.

PROCEDIMENTO. Iniziate pulendo accuratamente i fichi utilizzando un panno umido, quindi togliete il picciolo e mettetelo in un recipiente. E' il momento di aggiungere la vaniglia e lo zucchero e lasciare riposare il composto per 24 ore. Concluso il tempo di attesa mettete la confettura in un recipiente e scaldatela sul fouoco finché lo zucchero non inizier a filare. Togliete la confettura dal fuoco e lasciatela intiepidire. Una volta che avrà raggiunto la temperatura esterna versate il composto nei vasetti e lasciateli raffreddare completamente. Per conservarli al meglio ponete un dischetto di carta oleata sopra che avrete imbevuto di alcool, e chiudete il tutto.