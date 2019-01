Ricette della Rezdora | Il friggione tradizionale

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 600 g di pomodori pelati, 1,5 kg di cipolle bianche, 100ml olio, 2 cucchiai di zucchero, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate affettando le cipolle e facendole scaldare in una padella insieme all'olio e alle cipolle affettate finché non saranno imbiondite. Aggiungete i pomodori pelati e continuate a mescolare il tutto. Continuate a far cuocere e sentite il sapore, che se non è esattamente come lo volevate potete correggere con sale e pepe nelle quantità che preferite voi. Lasciate cuocere per 2 ore a fuoco basso e una volta trascorso il tempo presentatelo in tavola con la polenta.