Ricette della Rezdora | Il Friggione

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 100 ml di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaino di sale marino integrale, pepe q.b, rametto di rosmarino, 2,5 kg di cipolle bianche, 300 g di pomodori pelati.

PROCEDIMENTO. Si inizia mondando e affettando le cipolle finemente, quindi prendetele e mettetele in un tegame insieme all'olio. Lasciatele cuocere per 2 ore almeno mescolando ogni tanto così che non si attacchi e cercando di arrivare a temperatua attorno agli 80°C, quindi a fiamma molto bassa. Una volta che le cipolle saranno scurite, potrete aggiungere il rosmarino e i pomdori pelati. Procedete con la cottura per 90 minuti e otterrete una buonissima crema che andrete a regolare con sale e pepe.