Ricette della Rezdora | Le frittelle di Mele di Carnevale

INGREDIENTI. Gli ingredienti per le frittelle di mele sono: 125 gr di farina, 2 mele, 1 bicchiere di latte, 1 uovo, 1 cucchiaio di zucchero, 1/2 bustina di lievito per dolci (8 gr), il succo di 1 limone, 1 pizzico di sale, olio di arachide per friggere, zucchero a velocannella q.b.

PROCEDIMENTO. Sbattete in una terrina l'uovo con zucchero, latte e un pizzico di sale. Aggiungete farine setacciata con lievito e amalgamate il tutto, lasciando riposare la pastella per 30 minuti. Ora sbucciate le mele e togliete il torsolo, quindi tagliatele a fette di circa 1 cm, poi mettetele in una ciotola e irroratele con il succo di limone.

Passate le mele nella pastella e friggetele con olio caldo abbondante, e quando saranno dorate da ambo i lati poneteli su un foglio di carta assorbente così che sia assorbito l'olio in eccesso. Spolverizzate le frittelle ancora calde di zucchero a velo e, se di gusto, anche di cannella e servite.