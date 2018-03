Ricette della Rezdora | Frittelle di riso

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di riso, latte, un cucchiaio di farina, un uovo, un pizzico di sale, un goccio di Marsala, zucchero, strutto.

PROCEDIMENTO. Iniziate cuocendo il riso nel latte a cui avrete aggiunto due cucchiai si zucchero. Una volta che avrà ottenuto la giusta consistenza potete aggiungere gli altri ingredienti e mescolare finché non otterrete un composto omogeneo.

Versate il composto in una padella a cucchiaiate con strutto bollente e fatelo dorare rigirando le frittelle più volte da entrambi i lati. Ora scolatele per bene e passatele su carta assorbente così che si asciughino dallo strutto in eccesso, quindi spolverizzatele con lo zucchero.

Servitele quando sono ancora calde.