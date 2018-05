Ricette della Rezdora | Fritto alla Garisenda

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 g di mortadella di Bologna, 100 g di parmigiano reggiano tenero, 1 tartufo bianco piccolo, 3 uova, 20 fette di pancarrè, 600 g di insalatina mista di stagione (misticanza), 1 l di olio per friggere, pomodorini per decorare, pane grattugiato q.b., latte q.b., olio extravergine di oliva, sale, aceto. Dose per 10 persone.

PROCEDIMENTO. Iniziate togliendo la crosta al pancarrè, quindi tagliate ogni fetta in quattro parti, per poi porre un pezzetto di mortadella su ciascuno di essi, insieme a una piccola fettina di tartufo e una scaglia di parmigiano. E' il momento di ricoprire il tutto con un secondo quadratino di pancarrè e procedendo allo stesso modo gli altri ingredienti rimasti.

Sbattete le uova in una ciotola aggiungendo un po' di sale, mentre in un'altra mettete il latte. Stringendo tra le dita i pezzettini di pane, passateli velocemente nel latte, insieme a bordi e poi anche il pangrattato. Friggete il tutto con olio profondo ben caldo.