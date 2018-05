Ricette della Rezdora | Garganelli con ragù di pollo

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 4 persone sono: 400 g di farina, 200 g di pollo, 50 g di pomodori pelati, 40 g di parmigiano reggiano, 100 g di pancetta tritata, 4 uova, 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva di Brisighella, un bicchiere di vino bianco secco, mezza cipolla, sale.

PROCEDIMENTO. Iniziate dalla preparazione dei garganelli con uova, farina, un cucchiaio d'olio e un po' di sale. Ora procedete a tirare la pasta con il mattarello e tagliatela con un coltello formando dei quadrati di 5 cm di lato. Per chiuderla appoggiateli sul lato diagonale su un bastoncino di legno con diametro di 1 cm e arrotolateli apssando sull'apposito "pettine", così che i garganelli saranno spinti a saldarsi e rimarranno rigati. Una volta pronti sfilateli e lasciateli riposare su una tovaglia infarinata.

Se invece preferite prendere i garganelli già pronti, il vostro lavoro inizia qui con la preparazione del ragù. Ovvero, prendere il pollo e tagliatelo a pezzetti, quindi mettetelo in un tegame con l'olio e la pancetta lasciatelo rosolare. Trascorso qualche minuto aggiungete il vino e quando quest'ultimo sarà evaporato potete unire l'ultimo ingrediente, ovvero il pomodoro. La cottura a fuoco dolce è di tre quarti d'ora. Cacolate allora il tempo d'attesa per preparare l'acqua da far bollire e la pasta. Una volta cotti i maccheroni conditeli con il ragù e ovviamente tanto parmigiano reggiano.