Ricette della Rezdora | Gnocchetti di zucca

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 800 g di zucca, 150 g di farina 00, 60 g di burro, 60 g di parmigiano reggiano, un uovo, foglie di salvia, sale, pep e noce moscata q.b.

PROCEDIMENTO. Per cucinare i gnocchetti di zucca è necessario iniziare dal cuocere la zucca ricordandovi di lasciare la buccia, e disponendo ogni pezzo su un fondo di sale grosso, quindi copritela con un foglio di alluminio e cuocetela per 60 minuti a 180°. Una volta cotta lasciate raffreddare la zucca e procedete a pelarla e passarla allo schiacciapatate così da renderla simile ad un purè.

Al composto preparato aggiungete uovo e farina, mescolate il tutto rendendolo omogeneo e a questo punto potete preparare i gnocchi. Per farlo preparate il piano di lavoro con un po' di farina, poi prendete il composto e prendendone un po' alla volta create dei "serpentelli" di spesso simile e tagliateli in piccoli cilindretti. Ognuno di questi deve essere passato lungo i lembi della forchetta e poi potrete cuocerli. Ricordatevi che per cuocerli basteranno pochi minuti, due o tre solitamente, e saranno pronti una volta che verranno a galla, per tale motivo è consigliato cuocerne un po' alla volta.