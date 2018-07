Ricette della Rezdora | Insalata di calamari e verdure

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 3 calamari di medie dimensioni, 1 carota, 4 zucchine novelle, 1 cuore di sedano bianco, 1/2 limone, 4 foglie di menta, olio extravergine di oliva e sale q.b.

PROCEDIMENTO. Per cucinare questa insalta iniziamo a pulire i calamari, ovvero svuotate e spellate la sacca, quindi togliete occhi, squame e becco e lasciateli asciugare con carta da cucina. Tagliate le sacche ad anelli e i tentacoli più grossi a pezzi, e poi procedete alla cottura per 4 minuti in acqua leggermente salata in ebollizione. Una volta che saranno ben cotti scolateli e trasferiteli in una ciotola. Mentre stavate cuocendo i calamari avrete avuto il tempo di di preparare un composto di limone filtrato, 3 cucchiai di olio, un pizzico di sale e foglioline di menta tagliate a pezzettini. Una volta pronto, passate a mondare le verdute che dovranno essere tagliate a julienne e uniteli a questo composto. Una volta cotti i calamari uniteli a questo sugo otteneno così la vostra insalata di calamari e verdure.