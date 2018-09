Ricette della Rezdora | Il Bargnolén o Bargnolino

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 140 bacche di prugnolo, 1 litro di alcool per liquori a 90°C, 70 cl di acqua, 500 gr di zucchero, chiodi di garofano, scorza di limone e cannella q.b.

PROCEDIMENTO. Per ottenere questo liquore tipico dell'area emiliana occidentale, si inizia prendendo le bacche di prugnolo ed immergerle nell'alcool insieme a cannella, chiodi di garofano e scorza di limone. Mischiate gli ingredienti all'interno di un recipiente di vetro e lasciate macerare il composto in una stanza buia per 40 giorni. Trascorso il tempo desiderato potete aggiungere l'acqua e lo zucchero, mescolare un po' e lasciare nuovamente l'infuso riposare per altri 15 giorni. Una volta trascorso il tempo, versate l'infuso in bottiglie ben sigillate e lasciatelo riposare nuovamente per 6 mesi, trascorsi i quali sarà pronto per essere bevuto, normalmente a fine pasto come digestivo.