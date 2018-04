Ricette delle Rezdora | I Mandorlotti o biscotti alle mandorle

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 g di farina, 1 kg di zucchero, 700 g di mandorle, 8-9 albumi.

PROCEDIMENTO. Iniziate tritando le mandorle grossolanamente, quindi montate gli albumi a neve ferma per andare poi a mescolare gli altri ingredienti. Prendete un cucchiaino e distribuite il composto sulla placca che avrete rivestito di carta forno, quindi lasciate un po' di distanza tra i mucchietti. Preparate il forno a 200°C e quando sarà caldo infornate i biscotti per 15-20 minuti, finché non saranno pronti, ricordandovi che sono buoni se morbidi.