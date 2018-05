Ricette della Rezdora | Marmellata di amarene

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 kg di amarene, 1 kg di zucchero.

PROCEDIMENTO. Iniziate sbucciando le amarene togliendo il nocciolo, quindi mettetele con acqua in una pentola e fatele bollire a fuoco lento senza coperchio e senza mai mescolare.

Fate trasccorrere 4 ore e potete aggiungere lo zucchero, continuando a far bollire le amarene, e poi mescolando con un mestolo di legno per ancora 60 minuti. Una volta pronta la marmellata, versatela in vasetti divetro e chiudeteli, poi capovolgeteli, infine lasciateli coperti per 24 ore con un panno.