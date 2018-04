Ricette della Rezdora | Le melanzane ripiene

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 3 melanzane, 100 gr di prosciutto cotto, 100 gr di scamorza, 100 gr di parmigiano reggiano, 50 g di pangrattato, 1/2 cipolla, prezzemolo, basilico, olio, pepe e sale.

PROCEDIMENTO. Iniziate tagliando in due le melanzane per la loro lunghezza, quindi aiutandovi con un cucchiaio scavate la polpa. Mettete i gusci nel forno a microonde per 4/5 minuti, salate all’interno e metteteli da parte. Ora tagliate la polpa delle melanzate a cubetti e fateli risolare in una padella con olio e cipolla, poi cuocete a fuoco basso per dieci minuti finchè non avranno rilasciato l'acqua.

Mettete la polpa delle melanzane in una terrine e agggiungete il prosciutto cotto tagliato a strisciolne, prezzemolo, basilico tritato, scamorza a cubetti, parmigiano reggiano, e poi sale, pepe e due cucchiai di olio. Riempite i gusc delle melanznate con il preparato e cospargete con pangrattato e mettetele in una teglia da forno, che avrete prima irrorato con un goccio d'olio. Quindi mettete le melanzane ripiene in forno caldo per 30 minuti a 180°C. Una volta dorate togliete dal forno.