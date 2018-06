Ricette della Rezdora | Mousse di parmigiano reggiano spalmabile

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 120 g di parmigiano reggiano, 150 g di panna fresca, 4 g di colla di pesce, e noci q.b.

PROCEDIMENTO. Prendete il parmigiano reggiano e grattugiatelo, quindi pasatte a lavorare la colla di pesce che sarà da mettere in acqua fredda. Scaldate la panna sul fuoco, unendo 100 g di parmiginano e lasciate che si sciolga. Pronta la colla di pesce strizzatela e unitela al composto preparato. Mescoalte il tutto e lasciate che arrivi a temperatura ambiente, per poi metterlo 120 minuti in frigorifero.

Una volta trascorso il tempo, prendete la mousse dal frigo e montatela per pochi istanti con le fruste elettriche ad alta velocità finché non sarà diventata una spuma. Prendete crostini, o pane da toast abbrustolito o grissini, o tartine e usatele come base per distribuire la mousse.