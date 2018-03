Ricette della Rezdora | Pagnotta di Pasqua

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 8 persone: 1 kg di pasta di pane lievitata, 500 gr. di farina, 30 gr. di lievito di birra, 4 uova, 250 gr. di zucchero, 100 gr. di burro, scorza grattugiata di mezzo limone, latte q.b.

PROCEDIMENTO. Inizate amalgamando la pasta di pane lievitata insieme a farina, lievito di birra, zucchero, uova e scorza di limone grattugiata. A questo si aggiunge il latte abbastanza per ottenere un impasto abbastanza morbido. Lasciate lievitare per 12 ore almeno il composto, quindi procedete ad imburrare e cospargere di farina una tortiera che abbia i bordi alti. Versate all'interno di questa il composto e cuocete la pagnotta per 40 minuti a forno pre-riscaldato a 200°C finché la superficie non sarà dorata.