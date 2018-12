Ricette della Rezdora | Il pane di Natale modenese

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 500 g di farina, 2 uova, 120 g di burro, 100 g di cioccolato fondente, 1 bustina di lievito, 60 g di zucchero, 100 g di mandorle perlate, 50 g di gherigli di noce pelati, 50 g di pinoli e zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate prendendo l'uvetta e immergendola per un quarto d'ora in acqua tiepida, quindi fate ammorbidire il burro tagliato a temperatura ambiente e tagliate in polvere il ciuoccolato. Una volta pronti questi tre ingredienti metteteli in tre ciotole separate e iniziate a lavorarle partendo dal burro insieme alla farina, quindi aggiungete nel seguente ordine le uova, il cioccolato, lo zucchero e per ultimo il lievito.

Impastate il tutto finché non otterrete un composto omogeneo, quindi procedete e tostare pinoli, mandorle e noci in forno per circa 5 minuti. Una volta tostate tagliatele a pezzettini e aggiungeteli all'impasto insieme all'uvetta, che avrete scolato e strizzato. Preparate la teglia rotonda con il burro rimasto e riscaldate il forno a 180°C. Una volta raggiunta la temperatura adeguata, cuocete il pane di Natale per 50 minuti e una volta cotto spolverate sopra lo zucchero a velo.