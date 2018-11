Ricette della rezdora | Panna cotta all'aceto balsamico

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 9 albumi, 200 g di zucchero, 1 litro di panna fresca e 1 vasetto di aceto balsamico in formato gelatinoso.

PROCEDIMENTO. Iniziate mettendo la panna e lo zucchero sul fuoco e quando sarà giunta ad ebollizione lasciatela raffreddare. Nel mentre montate a neve 9 albumi e aggiungeteli alla panna che avrà raggiunto temperatura ambiente, quindi procedete con la seconda cottura, questa volta a bagno maria, per 60 minuti a circa 180°C. Una volta cotta lasciatela in frigo e prima di servirla ricopritela con l'aceto balsamico in formato gelatinoso.