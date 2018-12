Ricette della Rezdora | I passatelli secondo tradizione

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 130 g pane grattugiato, 130 g parmigiano, 3 uova, 1 noce burro, 1 litro brodo di carne, noce moscata, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Per iniziare prendete il pan grattato e unitelo al parmigiano reggiano all'interno di una ciotola, a cui andrete ad aggiungere una noce di burro che avete precedentemente ammorbidito. Mescolate il tutto ottenendo un composto omogeneo, quindi prendete una seconda ciotola e ponete al suo interno le uova sbattute, noce moscata grattugiata, sale e pepe. Prendete il composto di pan grattato e parmigiano e versatelo a filo dentro la seconda ciotola, quindi amalgamate tutti gli ingredienti finché non diventeranno più densi, quindi impastate il tutto con le mani.

Per lavorare l'impasto consigliamo di utilizzare una spianatoia e una volta pronto avvolgetelo con una pellicola e ponetelo in frigorifero per 30 minuti. Trascorso il tempo dividite il composto in quattro pezzi e inserite ognuno all'interno dello schiacciapatate e premete con decisione. Ciò che ne uscirà saranno tanti cilindretti che andrete a tagliare così che siano lunghi 4-5 cm. Prendete un foglio di carta da forno, infarinatelo e poi distribuite su di esso i vari cilindretti. A questo punto portate il brodo ad ebolizzione, aggiungendo sale e passatelli e cuoceteli per 2 minuti.