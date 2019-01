Ricette della Rezdora | Coniglio e pere

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 kg di coniglio, 100 g di olive, 4 pere, 350 g di brodo vegetale, cipolla, carota, sedano, limone, vino bianco, aglio, zucchero, olio extravergine d'oliva, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO. Prendete il consiglio e togliete le viscere, quindi lavatelo e tagliatelo a pezzi nè grandi nè troppo piccoli. Prendete la farina e infarinate i pezzi di carne, per poi rosolarmi insieme a 3 cucchiai di olio in un tegam ampio per 8 minuti. Ricordatevi di aggiungere sale e pepe, e di far sfumare il tutto con mezzo bicchiere di vino.

Prendete le verdure e tritatele, quindi prendete una padella e inseriteli al suo interno per farle rosolare insieme ad un filo d'olio extravergine d'oliva e uno spichio d'aglio sminuzzato. Una volta che le verdure saranno cotte potete unirle al consiglio e coprire il tutto con il brodo vegetale e lasciar cuocere per tre quarti d'ora.

Mentre attendete passate a pelare le pere e a tagliarle in quattro, per poi sbollentarle in acqua bollente insieme a due cucchiai di zucchero e a mezzo limone. Scolatele e aggiungetele al coniglio cinque minuti prima della fine della cottura.