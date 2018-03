Ricette della Rezdora | La piadina secondo la tradizione

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 5 piadine sono: 500 grammi di farina 1, 70 grammi di strutto, 10 gr di lieito in polvere per torte salate, 8 gr di sale dolce.

PROCEDIMENTO. Si inizia dalla solita montagnola di farina e si crea un cratere al centr, in cui si mette lo strutto, qiuindi si aggiungono gli altri, alternandoli al versare l'acqua tiepida. Importante è impastare con le mani perché in questo modo si otterrà una piadina migliore, il movimento deve essere quello della spalla secondo e le gambe leggermente flesse. Una volta che si è lavorato per una decina di minuti l'impasto si procede a dividerlo per il numero di piadine, seguendo queste quantità di ingredienti ne otterrete 5. Tirate ogni piadina con il mattarello ottenendo un disco di diametro 15-30 cm a seconda di quanto spessa la volete, quindi cuocetela, meglio se sin una teglia tonda di terracotta. Una volta pronta foratela con le punte della forchetta. Ricordatevi che durante la cottura dovrete girarla da entrambe le parti e in neanche 5 minuti sarà pronta.