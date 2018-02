Ricette della Rezdora | Pollo con miele e pere

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 cucchiaino miele, 1.8 dl sidro, 50 gr burro, 4 scalogno, 2 pollo petto, 2 pera, 3 cipollotto, q.b. sale, q.b. olio di oliva extravergine.

PROCEDIMENTO. Iniziate lavorando le pere, ovvero mondatele, sbucciatele e privatele del torsolo, quindi tagliatele a spicchi e inseritele in una casseruola insieme al sidro e il miele. Cuocete il tutto per 20 minuti a fuoco basso e una volta morbide scolatele, tenendo da parte il liquido di cottura. Ora scaldate il burro e tagliate i cipolotti a tocchetti, quindi dividete in 2 i petti di pollo e fateli saltare insieme per 10 minuto a fuoco basso nel burro finché non saranno dorati i petti di pollo.

E' il momento di riprendere il sidro cotto con le pere ed unirlo al pollo, quindi salate e mescolate per bene il tutto, cuocendo il composto per 5 minuti, poi togliete il pollo e mettetelo nei piatti. Prendete le pere cotte nel sidro e appoggiatele su ogni pezzo di pollo.