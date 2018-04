Ricette della Rezdora | Pomodori gratinati

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 6 pomodori rotondi maturi e sodi, 150 g di pancarrè, 3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, un bel mazzetto di prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. (Dose per 6 persone)

PROCEDIMENTO. Iniziate tagliando a metà i pomodori, quindi procedete a svuotarli, salarli e metterli a sgocciolare su un colapasta, ricordandovi che la parte tagliata va posizionata verso il basso. Mentre attendete che si asciughino, preparate il composto aromatico, ovvero frullate insieme al prezzemolo e allo spicchio d'aglio le fette di pancarrè, ottenendo un pangrattato molto fine. Al composto ottenuto aggiungete qualche cucchiaio d'olio, quindi regolate il sale e il pepe. Pronti i pomodori, farciteli con questo composto pressandolo così che sia al livello della superficie, quindi cospargeteli di parmigiano, irrorateli con un filo d'olio e passateli in forno preriscaldato a 170°C finché non saranno cotti e dorati.

