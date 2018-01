Ricette della Rezdora | Riso della bassa con sugo di fagioli

INGREDIENTI. Gli ingredienti solo calcolati per 4 persone. Gli ingredienti per il sugo: 250 g di lardo, 1 spicchio di aglio, 1 cipolla, 250 g di fagioli borlotti freschi, 250 g di conserva di pomodoro e parmigiano-reggiano q.b. Gli ingredienti per il riso: 320 gr di riso e sale.

PROCEDIMENTO. Si inizia preparando il sugo, ovvero battete il lardo a coltello ottenendo un composto omogeneo, quindi fate soffriggere nel lardo la cipolla tagliata molto fine e fate rosolare gli ingredienti. Unite a questo composto la conserva di pomodoro, insieme ai fagioli, quindi lasciate cuocere a fuoco lento per 60 minuti. Otterrete così il sugo per il vostro primo piatto. Ora fate bollire il riso in acqua salata e scolatela, quindi mettete da parte l'acqua di cottura ed unite al riso il condimento, aggiungendo mezzo mestolo di acqua di cottura per mantenere il riso morbido. Concludete con un'abbondante dose di parmigiano reggiano.