Ricette della Rezdora | Riso venere con verdure

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 250 g di riso venere, 2 carote, 2 zucchine tonde, 1 scalogno, poco olio extravergine di oliva, 1 manciata di sale grosso, 1 spolverata di pepe.

PROCEDIMENTO. Iniziate cuocendo il riso in acqua salata, e mentre attendete prendete le zucchine, pelatele e tagliatele a pezzetti, quindi procedete con le carote facendole a tocchetti. Ora che sono pronte le verdure, passate a tagliare lo scalogo e fatelo rosolare in una padella ricordandovi di aggiungere un goccio di olio extravergine di oliva, aggiungendo quindi il sale. Trascorso cinque minuti procedete unendo le zucchine e continuando la cottura fino a quando la verdura non sarà morbida. Una volta pronto il riso scolatelo in padella per due minuti con le verdure, mescolate bene e impiattate.