Ricette della Rezdora | Salame di cioccolato

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 300 gr di biscotti secchi, 150 gr di burro, 200 gr di cioccolato fondente, 2 uova, 100 gr di zucchero, zucchero a velo qb.

PROCEDIMENTO. Iniziate sbriciolando i biscotti secchi, senza usare il frullatore, quindi mettete a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Mentre attendete potete montare il burro a crema, quindi aggiungete uova e zucchero, e amalgamate il tutto in modo da ottenere un composto cremoso liscio e omogeneo. Riprendete la cioccolata fusa intiepidita e unitela al composto di burro e uova. Impastate fino a far diventare perfettamente omogeneo l’impasto, quindi unite i biscotti spezzettati e amalgamate.

Prendete il composto e stendetelo sulla carta da forno, poi dategli una forma cilindrica regolare aiiutandovi con una spatola e con le mani. Poi arrotolatelo nella carta forno formando una grossa carammela cilindrica, per andare quindi a stringere bene ai lati e arrotolateloin un foglio di alluminio. Mettetelo a riposare in frigorifero per almeno 4 ore, e quando sarà indurito, tiratelo fuori dal frigo, eliminate l’alluminio e la carta da forno e rotolatelo nello zucchero a velo.