Ricette della Rezdora | Salsa verde alla modenese

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 250 g di peperoni rossi e verdi, 250 g di cipolle, 60 g di sedano, 100 g di carote , 100 g di fagiolini, 70 g di prezzemolo , 70 g di capperi, 1 spicchio d'aglio tritato , 25 g di zucchero, 50 ml di aceto di mele, 25 ml di Aceto Balsamico di Modena, una presa di sale e 1 bicchiere scarso d'olio extravergine.

PROCEDIMENTO. Iniziate tritando le verdure finemente, quindi mettetele in un tegame con sale, zucchero, olio extra vergine d'oliva e aceto di mele, e cuocete per 45 minuti finché non sarà asciutta. A quel punto unite il prezzemolo tritato e capperi tritati, aggiungedo sale, olio e zucchero. Mescolate il tutto nuovamente cuocendolo a fuoco medio per un minuto e a quel punto concludeteaggiungendo l'aceto balsamico di Modena.