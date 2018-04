Ricette della Rezdora | Salsa di verdure miste

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 2 kg di pomodori San Marzano, 200 g di fagiolini interi, 300 g di sedano, 300 g di carote, 300 g di cipolline bianche, 300 g di peperoni gialli, 2 bicchieri di olio extravergine di oliva, 2 bicchieri di aceto di vino bianco, 1 cucchiaio di sale grosso, 1 cucchiaio di zucchero.

PROCEDIMENTO. Iniziate a cuocere i pomodori senza acqua per 60 minuti, quindi tritate le verdure e togliete i pomodori dal fuoco, per andarli a passare e unirli alle altre verdure. Queste ultime saranno state tritate e condite con olio, aceto, sale e zucchero. Una volta bollite per mezz'ora a fuoco moderato, lasciatele raffreddare nella pentola di cottura e mettete la salsa nei vasetti di vetro a chiusura ermetica. Bollitevli a bagnomaria per 10 minuti e saranno pronti.