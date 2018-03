Ricette della Rezdora | Lo sburlone

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: mele, alcool per alimenti , 200 gr di zucchero, 200 gr di mandorle.

PROCEDIMENTO. Iniziate grattugiando le mele e potenendo il composto ottenuto in vasi di vetro, che dovrete tenere al buio finchè inizianoa fermentare dopo 6 giorni. Ora che avete ottenuto la fermentazione, strizzate la poltiglia ottenuto grazie ad un canovaccio all'interno di una pentola e aggiungete un litro di alcool ad ogni litro di sugo. Cuocete il composto a 90°C insieme a 200 gr di zucchero e 200 gr di mandorle trirtate a pezzetti, insieme ai semi delle mele utilizzate. Una volta cotto lasciatelo riposare in luogo riparato e dopo 20-25 giorni filtrate il tutto, imbottigliate e lasciate riposare ancora per almeno 6 mesi.