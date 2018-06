Ricette della Rezdora | Sorbetto estivo al melone

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 400 gr di melone, 100 gr di latte e il succo di mezzo limone.

PROCEDIMENTO. Prendete il melone e privatelo della parte esterna e dei semi interni, quindi tagliatelo a fette e inseritelo in una sacchetto per alimenti. Chiudete il contenitore e mettetelo in freezer per 3 ore, ovvero finché non sarà congelato. Una volta pronto, aprite il sacchetto e versate il melone all'interno del mixer, quindi procedete a tritarlo. Una volta che sarà tritato, aggiungete il latte condnsato e il succo di mezzo limone. Tritate di nuovo il composto ancora due o tre minuti finché non sarà omogeneo. Avrete ottenuto il vostro sorbetto cremonso che sarà da far raffreddare altri 60 minuti in freezer prima di servirlo.