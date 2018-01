Ricette della Rezdora | La sulada, il pane dei modenesi

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 10 cucchiai di farina 0, mezzo litro d'acqua, 1 manciata di sale, olio di oliva.

PROCEDIMENTO. Iniziate mettendo in un tegame il sale insieme alla farina, quindi amalgamate pian piano aggiungendo ogni tanto acqua ed evitando che si formino i grumi, finché l'impasto non sarà diventato una colla densa, quindi lasciatelo riposare 30 minuti. Trascorso il tempo procedete alla cottura che può essere fatta su una padella di rma o su una di ferro, tuttavia è preferibile la cottura sulla stufa perchè cuoce lentamente ed è più dietetica in quanto userete meno olio, tuttavia potete anche usare una padella antiaderente sul fornello a gas, aumentando la quantità di olio e facendo attenzione che non bruci.

Come si fa? Scladate l'olio nella padella e una volta raggiunta la temperatura adeguata versate la sulada al suo interno con un mestolo, quindi stendetela e cuocetela. Una volta cotta giratela con una paletta e proseguite la cottura, poi scolate con un mestolo forato l'impasto cotto e asciugatelo con carta dall'olio rimasto. Potete finalmente mangiare la vostra sulada con formaggi o salumi.