Ricette della Rezdora | Tagliatelle di castagne

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 4 persone sono: 120 g di farina di castagne, 200 g di farina bianca da pasta all'uovo, 3 uova, 100 g di parmigiano reggiano, 100 g di pancetta e un bicchiere di pignoletto.

PROCEDIMENTO. Iniziate mescolando le farine insieme alle uova e preparate la sfoglia. Una volta pronta prendete il mattarello e tiratela in modo che sia sottile ma il giusto, ricordatevi che le tagliatelle per essere lunghe non devono rompersi quindi non esagerate a renderle troppo sottili.

Tagliatele con larghezza di 1 centimetro e procedete a soffriggere l'olio insieme alla pancetta a dadini e fate cuocere il tutto. Cuocete le tagliatelle e una volta pronta mettetele nel tegame in cui avete preparato la base di pancetta e aggiungere il parmigiano reggiano e bagnate con un po' di pignoletto.