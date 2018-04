Ricette della Rezdora | Le tagliatelle fritte

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 200 gr di farina, 2 uova, 4 cucchiai di zucchero semolato, 1 arancia non trattata, olio di semi di Arachidi q.b., zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate impastando la farina insieme alle uova, quindi tirate la sfoglia di medio spessore e una volta cosparsa di zucchero semolato, aggiungete la buccia grattuggiata d'arancia. E' il momento arrotolare la pasta cme per le tagliatelle, quindi tagliarla di 1 cm di larghezze, e passare alla frittura in olio abbdonante. Non deve rimanere troppo nell'olio e appena pronta scolatela su carta assorbente. Infine disponete le tagliatelle fritte su un vassoio e concludete il tutto cospargendole di zucchero a velo.